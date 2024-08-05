Российский рынок слишком остро отреагировал на мировые обвалы

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,8%Сегодняшние торги российский рынок акций начал падением индексов на 1,8% на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений наступления рецессии в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)