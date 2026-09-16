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ИА Регнум

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Погибший на Украине британский военный оказался майором разведки

Погибший на Украине британский военный оказался майором разведки

Майор разведывательного корпуса Вооруженных сил Великобритании Пол Уилкс погиб в результате ДТП. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Министерство обороны Великобритании.

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