От личное мнение

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Хорошее решение. И почему только в арктическом регионе. Сотрудничать надо и в других отраслях.Премьер Норвегии ...
  • Геннадий Бережнов
    Ну дед бы для приличия сказал на сколько нарастили добычу США и как помогают Гейропе согреться. Однако ответа не полу...Байден связал рос...
  • галина еличева
    Вот чудеса какие! И чё это люди стали кредитов меньше брать?Может жизнь дорожает? 😀Центробанк прогно...

«Этот день в истории». Что произошло 2 ноября, праздники, факты, люди

«Этот день в истории». Что произошло 2 ноября, праздники, факты, люди

Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных. 2 ноября в истории нашего государства произошли значимые события: в этот день в 1721 году Петр I принял титул императора Всероссийского, а Россия стала империей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх