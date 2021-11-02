«Этот день в истории». Что произошло 2 ноября, праздники, факты, люди

Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных. 2 ноября в истории нашего государства произошли значимые события: в этот день в 1721 году Петр I принял титул императора Всероссийского, а Россия стала империей.
Ежедневно сотни событий происходят в мире, мы расскажем вам о самых интересных. 2 ноября в истории нашего государства произошли значимые события: в этот день в 1721 году Петр I принял титул императора Всероссийского, а Россия стала империей.
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