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Трамп требует рассмотрения Верховным судом запрета на гражданство по рождению

Трамп требует рассмотрения Верховным судом запрета на гражданство по рождению

www.globallookpress.com/AdMedia Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил о намерении добиться пересмотра Верховным судом законодательства, касающегося автоматического предоставления гражданства по принципу рождения на территории страны.

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