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Царьград

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МВД изъяло 1,7 тонны бензина у нелегальных торговцев в Ростовской области

МВД изъяло 1,7 тонны бензина у нелегальных торговцев в Ростовской области

В Ростовской области правоохранители изъяли почти 1,7 тонны бензина у незаконных продавцов. В Матвеево-Курганском и Аксайском районах задержаны жители, транспортировавшие и продававшие топливо без разрешений и соответствия стандартам безопасности.

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