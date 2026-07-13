МВД изъяло 1,7 тонны бензина у нелегальных торговцев в Ростовской области

В Ростовской области правоохранители изъяли почти 1,7 тонны бензина у незаконных продавцов. В Матвеево-Курганском и Аксайском районах задержаны жители, транспортировавшие и продававшие топливо без разрешений и соответствия стандартам безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии