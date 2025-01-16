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Фронтовая сводка на 16 января! Враг бросил подкрепление в Погребки, Торецк – скоро хорошие вести

Фронтовая сводка на 16 января! Враг бросил подкрепление в Погребки, Торецк – скоро хорошие вести

Курская область На северном участке фронта в Курской области противник перебросил личный состав 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады в район населенного пункта Погребки, сообщает группировка войск «Север».

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