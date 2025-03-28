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Жители домов по программе реновации могут протестировать московские постаматы

Жители домов по программе реновации могут протестировать московские постаматы

Жители домов, построенных по программе реновации, смогут испытать работу московских постоматов. В рамках тестового режима граждане оценят опыт использования сервиса и решат его дальнейшую судьбу на общедомовом собрании.

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