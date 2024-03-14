Депутат ГД Сухарев: средствами иноагентов следует финансировать СВО

Средства, которые получают иностранные агенты в ходе своей деятельности, следует использовать на благо России, в том числе – направлять на финансирование военной спецоперации, заявил депутат Госдумы Иван Сухарев.
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