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Царьград

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Житель Новороссийска получил 2,5 года колонии за гибель пассажира в ДТП

Житель Новороссийска получил 2,5 года колонии за гибель пассажира в ДТП

Приморский районный суд Новороссийска приговорил водителя Kia Sorento к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения за аварию в селе Мысхако, в которой погиб пассажир.

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