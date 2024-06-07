Штатная мультимедиа Tank 500: премиален ли звук?

Tank 500 – обладатель звания самого дорогого китайского автомобиля в России. Стоит ли он своих 6 с небольшим миллионов рублей в самой простой комплектации? Если хотите купить новый рамный внедорожник, но не УАЗ, другого выбора, увы нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии