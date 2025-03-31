Потепление до +16°C и порывы ветра 18 м/с ожидаются на Урале на этой неделе

На Урале ожидается потепление до +16°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, дожди и порывы ветра до 18 м/с в регионах округа: Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Югра и Ямало-Ненецкий округ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии