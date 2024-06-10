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Военное обозрение

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Финский генерал: Финляндия включает в военную помощь Украине новейшие образцы вооружений

Финский генерал: Финляндия включает в военную помощь Украине новейшие образцы вооружений

Финские военные не раскрывают содержимое пакетов военной помощи считая, что это может навредить Украине.

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Комментарии
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Вик Норд
Видно пуккалокаккало забыло многое,очень многое...,а мы напомним,пожалуй,И Гитлера,и кому Финляндия принадлежит,и 39 год,и осаду Ленинграда,и лагеря смерти на территории Суоми,и проституированного Маннергейма,и доброе отношение СССР к чухне белоглазой,кстати совершенно ими незаслуженное.
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