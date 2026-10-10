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«Краснодару» указали на нарушение правил из-за рисунка на газоне перед матчем с «Зенитом»

«Краснодару» указали на нарушение правил из-за рисунка на газоне перед матчем с «Зенитом»

Судьи и делегат указали «Краснодару» на нарушение в оформлении поля перед матчем 10-го тура РПЛ с «Зенитом».

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