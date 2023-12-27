Японские ученые: 3 минуты упражнений под грув-музыку улучшают работу мозга

Короткая и малоинтенсивная аэробика улучшает внимание и память.Исследователи из Университета Цукубы (город на юге префектуры Ибараки, Япония) выяснили, что низкоинтенсивные физические упражнения под ритмичную музыку повышают внимание, улучшают память и мыслительные функции мозга.