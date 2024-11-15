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Медведчук: слабоумие и отвага являются отличительной чертой западной элиты

Медведчук: слабоумие и отвага являются отличительной чертой западной элиты

Слабоумие и отвага являются отличительной чертой западной элиты. Такое мнение высказал в авторской колонке на сайте «Смотрим» (ВГТРК) бывший Народный депутат Украины и ныне лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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