Менеджеру рэпера Navai, задержанного в Казахстане, может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы — его подозревают в перевозке 10 граммов наркотиков.
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