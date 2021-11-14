Путин поздравил приморских школьников с победой в "Большой перемене"

Путин поздравил приморских школьников с победой в "Большой перемене"

Трое ребят из Приморского края стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена", проходившего 8-13 ноября в международном детском центре "Артек".

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