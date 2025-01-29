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Названы наиболее распространенные виды спама

Названы наиболее распространенные виды спама

Чаще всего спамеры в 2024 году занимались фишингом — видом интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям, следует из данных платформы «Яндекс 360», с которыми ознакомились «Известия» 29 января.

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