Названы наиболее распространенные виды спама

Чаще всего спамеры в 2024 году занимались фишингом — видом интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям, следует из данных платформы «Яндекс 360», с которыми ознакомились «Известия» 29 января.