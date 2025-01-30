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Катастрофа в небе над Вашингтоном

Катастрофа в небе над Вашингтоном

Это связано с тем, что именно этот аэропорт из-за близости к Белому дому используют американские политики.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Огромное небо одно на двоих. В небе происходят странные явления. Столкновения самолетов очень частое событие. Казалось бы бесконечно большое пространство, нет ограничений для маневра, а столкновения происходят. Почему?
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1 д.
Виктор Луговой
В казусной базе США имеет смысел выделить по столкновениям в воздухе два сегмента: - столкновения рейсовых гражданских бортов с военными (в т.ч. и нередко учебно-тренировочными); - столкновения рейсовых гражданских бортов с частными легкомоторными. По данным сегментам диспетчерский контроль имеет определённые сложности и, невзирая на все попытки наведения здесь порядка, столкновения данных типов происходят и будут происходить. Благо причин для этого там довольно.
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1 д.
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