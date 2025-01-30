Катастрофа в небе над Вашингтоном

Огромное небо одно на двоих. В небе происходят странные явления. Столкновения самолетов очень частое событие. Казалось бы бесконечно большое пространство, нет ограничений для маневра, а столкновения происходят. Почему?

Виктор Луговой

В казусной базе США имеет смысел выделить по столкновениям в воздухе два сегмента: - столкновения рейсовых гражданских бортов с военными (в т.ч. и нередко учебно-тренировочными); - столкновения рейсовых гражданских бортов с частными легкомоторными. По данным сегментам диспетчерский контроль имеет определённые сложности и, невзирая на все попытки наведения здесь порядка, столкновения данных типов происходят и будут происходить. Благо причин для этого там довольно.