Украинские военкомы усилили мобилизацию. Новобранцев насильно отправляют на экспресс-обучение, которого недостаточно для участия в боях, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.
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