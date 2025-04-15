Парад судов пройдет 27 апреля в Новосибирске

«Мы готовимся к открытию нового сезона, 25 апреля открывается навигация на Оби, 27 апреля будет парад судов», – прокомментировал на встрече в ТАСС исполнительный директор компании-перевозчика по реке Обь в Новосибирске Антон Бочаров.