Парад судов пройдет 27 апреля в Новосибирске

«Мы готовимся к открытию нового сезона, 25 апреля открывается навигация на Оби, 27 апреля будет парад судов», – прокомментировал на встрече в ТАСС исполнительный директор компании-перевозчика по реке Обь в Новосибирске Антон Бочаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии