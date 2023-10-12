Срок дисквалификации Джа Морэнта не будет сокращен. Его возвращение запланировано на 19 декабря в матче с «Пеликанс»

Срок дисквалификации звезды «Мемфиса» Джа Морэнта не будет сокращен, однако ожидается, что его отсутствие не превысит 25 игр, сообщили представители НБА The Athletic.
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