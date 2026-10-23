Если гражданин обычно получает пенсию на банковский счёт с 1 по 10 число, то вся выплата за январь 2027 года придёт ему в декабре 2026 года.
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