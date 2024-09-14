Дональд Трамп: Если на выборах победит Камала Харрис, будет война с Россией Чем ближе президентские выборы в США, тем острее становится риторика кандидатов на пост главы государства.
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Дональд Трамп: Если на выборах победит Камала Харрис, будет война с Россией Чем ближе президентские выборы в США, тем острее становится риторика кандидатов на пост главы государства.
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