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За долгую семейную жизнь петербуржцы получат выплаты от Петербурга и области

За долгую семейную жизнь петербуржцы получат выплаты от Петербурга и области

Петербургские депутаты внесли изменения в Социальный кодекс: теперь семейные пары, прожившие вместе 50, 60, 70 и 75 лет будут получать социальные выплаты поровну от города и области, если на дату наступления юбилея супружеской жизни один из супругов проживал в Ленобласти.

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