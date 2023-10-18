За долгую семейную жизнь петербуржцы получат выплаты от Петербурга и области

Петербургские депутаты внесли изменения в Социальный кодекс: теперь семейные пары, прожившие вместе 50, 60, 70 и 75 лет будут получать социальные выплаты поровну от города и области, если на дату наступления юбилея супружеской жизни один из супругов проживал в Ленобласти.