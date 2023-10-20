Белый дом потратил почти все согласованные с Конгрессом средства на помощь Киеву

Согласованные Конгрессом США средства на военную помощь Украине на исходе. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на специальном онлайн-брифинге для журналистов.
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