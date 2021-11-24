Спорт Уик-Энд

5 подписчиков

«Зенит» сократил отставание от Шотландии и Австрии. Теперь осталось надеяться на чудо в исполнении «Спартака» и «Локомотива». Таблица коэффициентов УЕФА

«Зенит» сократил отставание от Шотландии и Австрии. Теперь осталось надеяться на чудо в исполнении «Спартака» и «Локомотива». Таблица коэффициентов УЕФА

Подняться с занимаемого 10-го места Россия не могла даже в случае победы «Зенита», но случись очередное «достойное поражение» отставание от 9-й ступени обрело бы тревожные черты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх