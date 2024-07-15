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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Селтикс» подписали негарантированный контракт с Роном Харпером-младшим

Легкий форвард (24 года, 196 см) получил негарантированное соглашение и поборется за место в составе в тренировочном лагере.

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