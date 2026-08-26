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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Медведев: «Может, мне стоит уйти в пиклбол. Сейчас любой спорт на планете лучше тенниса. Даже керлинг»

Даниил Медведев во время проигранного матча Мартину Дамму во втором круге в Уинстон-Сейлеме рассуждал, что нужно уходить из тенниса.

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