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Неудачные учения в стране НАТО

Неудачные учения в стране НАТО

Гений про злодейства Какие-то у НАТО в этом году неудачные учения, вы не находите? Как ни начнешь смотреть, чему они там научились, так обязательно какой-нибудь офицер крякнул, и все вокруг страдают.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Издох максим? ну и ... с ним! Туда ему и путь-дорожка предписана!
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14 час.
Александр Пятнистый
Опять же - Бог дал, Бог и забрал. Хотя, в данном случае и нечистый мог упредить...
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13 час.
вд
валерий двойнишников
Замполит, Помойлов, ну, точно бухой))
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13 час.

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