Наталья Сергунина подвела итоги первой Московской недели интерьера и дизайна

Наталья Сергунина подвела итоги первой Московской недели интерьера и дизайна

Первая Московская неделя интерьера и дизайна стала заметным событием для отечественного и зарубежного бизнеса, связанного с производством мебели, отделочных материалов, элементов декора, проектированием жилых, офисных и коммерческих помещений.

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