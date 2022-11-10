Наталья Сергунина подвела итоги первой Московской недели интерьера и дизайна

Первая Московская неделя интерьера и дизайна стала заметным событием для отечественного и зарубежного бизнеса, связанного с производством мебели, отделочных материалов, элементов декора, проектированием жилых, офисных и коммерческих помещений.
Первая Московская неделя интерьера и дизайна стала заметным событием для отечественного и зарубежного бизнеса, связанного с производством мебели, отделочных материалов, элементов декора, проектированием жилых, офисных и коммерческих помещений.
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