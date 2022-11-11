В Бразилии Мик Шумахер выступит в шлеме с особым дизайном

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поменяет цвета шлема на Гран-при Сан-Паулу. Для гонки на «Интерлагосе» Мик и мастер по дизайну шлемов Йенс Мунзер подготовили вариант расцветки, которая схожа с той, что использовалась гонщиком во время его выступлений в картинге.