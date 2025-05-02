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Найдено самое горькое вещество на Земле. Оно называется олигопорин D и содержится в грибе

Найдено самое горькое вещество на Земле. Оно называется олигопорин D и содержится в грибе

Когда речь заходит о горьком вкусе, на ум приходят лимоны, кофе или даже брюссельская капуста. Но эти продукты меркнут по сравнению с одним веществом, которое было названо «самой горькой на вкус вещью из когда-либо существовавших».

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