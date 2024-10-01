В «Екатеринбург-Сити» построят небоскреб, каких еще не было в России. Фото

В строящемся квартале «Екатеринбург-Сити» возводят уникальный небоскреб из трубобетона. Концепцию, которую еще никто не реализовывал на территории РФ, презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.
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