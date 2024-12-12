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СК возбудил уголовное о хулиганстве по факту группового избиения малолетними извергами 15-летней девушки в Крыму

СК возбудил уголовное о хулиганстве по факту группового избиения малолетними извергами 15-летней девушки в Крыму

СК возбудил уголовное о хулиганстве по факту группового избиения малолетними извергами 15-летней девушки в Крыму Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства в отношении подростка в крымском Щелкино.

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