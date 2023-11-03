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День народного единства сближает всех жителей страны

День народного единства сближает всех жителей страны

Дорогие дети и педагогический коллектив, частный детский сад ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I поздравляет вас с этим замечательным праздником! Эта памятная дата напоминает нам о том, что мы все, независимо от возраста, национальности и веры, являемся частью одного большого народа.

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