Стармер: 18 стран примут участие в саммите по Украине в Великобритании

Представители из 18 государств примут участие в саммите по урегулированию украинского конфликта, проведение которого запланировано 2 марта в Великобритании, сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.
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