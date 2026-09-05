Дизайн и дом
Дизайн и дом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дизайн и дом

306 подписчиков

Алюминиевые жалюзи на пластиковые окна: из чего складывается цена монтажа и как не переплатить

Алюминиевые жалюзи на пластиковые окна: из чего складывается цена монтажа и как не переплатить

Рынок установки алюминиевых жалюзи в Москве устроен парадоксально: сама работа мастера стоит относительно недорого, от 600 до 1500 рублей за одно изделие, но итоговый чек часто оказывается в два-три раза выше.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым