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Закисление организма: Соблюдаем баланс кислых и щелочных продуктов и лечимся

Закисление организма: Соблюдаем баланс кислых и щелочных продуктов и лечимся

Основная причина хронического закисления организма — неправильное питание. Кислотная нагрузка пищи современного человека, употребляющего в основном промышленно обработанные белковые и углеводные продукты, составляет в среднем плюс 48 миллиэквалентов в день.

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