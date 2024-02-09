Закисление организма: Соблюдаем баланс кислых и щелочных продуктов и лечимся

Основная причина хронического закисления организма — неправильное питание. Кислотная нагрузка пищи современного человека, употребляющего в основном промышленно обработанные белковые и углеводные продукты, составляет в среднем плюс 48 миллиэквалентов в день.
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