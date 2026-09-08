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Аргументы недели

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Bloomberg: потенциальные союзники правых сил в трёх крупнейших странах ЕС могут пересмотреть поддержку Украины

Bloomberg: потенциальные союзники правых сил в трёх крупнейших странах ЕС могут пересмотреть поддержку Украины

Победа AfD на выборах в Саксонии-Анхальт — это не только успех немецких правых, но и признак более широкого изменения отношения части европейской политики к России и Украине, пишет Bloomberg.

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