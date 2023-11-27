Россия и Вьетнам: современные отношения со страной, которая обязана своим суверенитетом СССР

Война Вьетнама за свою независимость началась в 1858 году и продолжалась вплоть до конца XX века. Естественно, вышеупомянутый период включал в себя несколько этапов, которые плавно переходили из одного в другой.
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