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Царьград

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Психолог Ерофеенко раскрыла, почему родители не понимают детей

Психолог Ерофеенко раскрыла, почему родители не понимают детей

Детский психолог Мария Ерофеенко объяснила, почему родители часто не успевают за взрослением детей и предложила минимизировать контроль и наказания подростков.

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