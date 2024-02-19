WP: ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах США

Страны Евросоюза готовятся к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти обсуждают создание структур, которые могли бы стать альтернативой Североатлантическому альянсу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии