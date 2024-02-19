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  • Виталий
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WP: ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах США

WP: ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах США

Страны Евросоюза готовятся к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти обсуждают создание структур, которые могли бы стать альтернативой Североатлантическому альянсу.

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