Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

АндрейБорков

А про каких ВОЕННОПЛЕННЫХ укропитеках в Курской области вообще говорить можно? Это не ВОЕННОПЛЕННЫЕ, это ТЕРРОРИСТЫ, то есть в начале августа 2024 года укропитеки ПЕРШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ, они уничтожали людей, грабили все, что могли, это не ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ, это ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ!!! По этому сдавшиеся под Курском укропитеки по определению ВОЕННОПЛЕННЫМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И БЫТЬ ИМИ НЕ МОГУТ!!!! А с террористами можно поступать как душа пожелает, что совесть подскажет, если даже всех вывести в расход, то это даже не грех, это ДУРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ, не более того!