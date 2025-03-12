Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков За минувшие сутки российская армия освободила от ВСУ еще 12 населенных пунктов в Курской области.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Им пригласительные билеты не высылали, сами нарвались .
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21 час.
Эльвира Величутина
Сдыхают &quot;шипованные свиньи&quot; , и слава богу.
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21 час.
АндрейБорков
А про каких ВОЕННОПЛЕННЫХ укропитеках в Курской области вообще говорить можно? Это не ВОЕННОПЛЕННЫЕ, это ТЕРРОРИСТЫ, то есть в начале августа 2024 года укропитеки ПЕРШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ, они уничтожали людей, грабили все, что могли, это не ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ, это ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ!!! По этому сдавшиеся под Курском укропитеки по определению ВОЕННОПЛЕННЫМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ И БЫТЬ ИМИ НЕ МОГУТ!!!! А с террористами можно поступать как душа пожелает, что совесть подскажет, если даже всех вывести в расход, то это даже не грех, это ДУРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ, не более того!
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7 час.
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