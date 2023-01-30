Ларионов о матче со СКА: «Группу сообщества рыбаков-охотников, включая оперных певцов Скороходова и Абдразакова, поздравляем с победой!»

Игорь Ларионов прокомментировал победу над СКА (2:1 Б) в серии буллитов. – Большое спасибо всем, что пришли сегодня и посмотрели, как я считаю, очень хороший хоккей.
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