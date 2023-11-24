Житель Крыма попался на отправке компонентов для военной авиации на Украину

В Феодосии задержали завербованного украинскими спецслужбами агента.Сотрудники ФСБ России в Крыму выявили очередного украинского агента, который за вознаграждение тайно поставлял на Украину компоненты к военной авиатехнике.
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