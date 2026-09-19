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Царьград

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Главное в иноСМИ 19 сентября: Рецепт победы Путина раскрыт. Си спутал карты Трампу. США придумали аферу для России

Главное в иноСМИ 19 сентября: Рецепт победы Путина раскрыт. Си спутал карты Трампу. США придумали аферу для России

Путина неминуемо ждёт победа, и тогда Франция и Германия смиренно склонят головы. Китайский лидер Си Цзиньпин спутал карты президенту США Дональду Трампу, что станет очевидным уже через несколько дней на саммите.

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