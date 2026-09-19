Путина неминуемо ждёт победа, и тогда Франция и Германия смиренно склонят головы. Китайский лидер Си Цзиньпин спутал карты президенту США Дональду Трампу, что станет очевидным уже через несколько дней на саммите.
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