Такого подлого удара от русских Запад не ожидал: Российская разведка "накрыла" логистику НАТО"

Хрень вам, какие у России могут быть подлые удары, у России могут быть только высокоточные удары, пора уже запомнить голубо-задым!😎👍👈😜

ОТ

Олег Тимофеев

То о чем этой самой разведки говорили еще при СССР вдруг с неумалимой очевидностью осознано ей аж в 23 году? После всех Миских соглашений и позорного Станбула? После всех Лавровских озабоченностей? Да они там в разведки просто какие то гении? Ну которым хорошо платят?