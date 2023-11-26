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Такого подлого удара от русских Запад не ожидал: Российская разведка "накрыла" логистику НАТО"

Такого подлого удара от русских Запад не ожидал: Российская разведка "накрыла" логистику НАТО"

180K прочитали Современная война стала очень затратной по одной неожиданной причине. Как пишет обозреватель Рохоф Мануэль из издания «Defense Post», перемещение любого военного груза превращается в запутанную головоломку для сокрытия информации о нем.

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Комментарии
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Лев Добрый
Хрень вам, какие у России могут быть подлые удары, у России могут быть только высокоточные удары, пора уже запомнить голубо-задым!😎👍👈😜
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
То о чем этой самой разведки говорили еще при СССР вдруг с неумалимой очевидностью осознано ей аж в 23 году? После всех Миских соглашений и позорного Станбула? После всех Лавровских озабоченностей? Да они там в разведки просто какие то гении? Ну которым хорошо платят?
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10 час.

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