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СахПресс

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Наблюдателя удалили с участка на Сахалине после конфликта с зампредом УИК

Наблюдателя удалили с участка на Сахалине после конфликта с зампредом УИК

На избирательном участке № 337 в Сахалинской области произошел конфликт между наблюдателем от КПРФ и заместителем председателя участковой комиссии.

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