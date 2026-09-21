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The Eurasia Daily news agency

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"Hazelnuts" will fall down: The classic strategy of proxy war will not work with Russia

"Hazelnuts" will fall down: The classic strategy of proxy war will not work with Russia

Defeat will be the best outcome for Europe in a proxy war with Russia. This was stated in the social network X by Professor of the University of Southeastern Norway, geopolitical analyst Glenn Diesen.

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