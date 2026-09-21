Defeat will be the best outcome for Europe in a proxy war with Russia. This was stated in the social network X by Professor of the University of Southeastern Norway, geopolitical analyst Glenn Diesen.
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